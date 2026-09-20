Mikail KARAMAN / ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE, Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nı 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 3 madalya ile tamamladı.

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen şampiyonada 83 ülkeden 1417 sporcu mücadele etti. 5 gün süren ve Türkiye'yi 30 disiplinde 36 sporcunun temsil ettiği şampiyonanın son gününde milliler 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan ve Teyfik Çelik'ten oluşan 60 Yaş Üstü Erkek Takımı, dünya şampiyonu olmayı başardı. Türkiye, 2016'dan sonra ise ilk defa altın madalya elde etti. Şeyda Nur Yavuz ve Furkan Bayrak ikilisi de 30 Yaş Altı Pair kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın ilk gününde Mustafa Yılmaz ile 65 Yaş Altı Erkekler Bireysel kategorisinde bronz madalya elde eden Türkiye, organizasyonu 1 altın, 2 bronz olmak üzere 3 madalya ile noktaladı. Şampiyonanın sonunda ise ev sahipliği devir töreni yapıldı. Türkiye Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, 2028 yılında Antalya'da düzenlenecek Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nın bayrağını törenle teslim aldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Bahri Tanrıkulu, şampiyonaya güzel bir nokta koyduklarını söyleyerek, 'Güney Kore'den mutlu bir şekilde dönüyoruz. Tam 10 yıl sonra ülkemize poomsaede dünya şampiyonluğu kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız, çok güzel mücadele etti. Milli takımımızda bulunan tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve bütün emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Ayrıca, bizim için 2028 ev sahipliği yürüyüşü de bayrağı teslim almamızla birlikte resmen başladı. 2028'te çok iyi bir organizasyona imza atacağız' dedi. (DHA)