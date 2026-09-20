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70'inci dakikada gelişen Karacabey atağında ceza sahasında topla buluşan Atakan'a İnegölspor'lu Orhan faul yaptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tayyip'in vuruşunu kaleci kurtardı.

TFF 2'nci Lig 3'üncü hafta maçında İnegölspor sahasında Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

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