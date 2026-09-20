Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Amed Sportif Faaliyetler'de Dia Saba'nın Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK'ya attığı şık gol, TFF sanal medya hesaplarından yapılan taraftar oylarıyla ağustos ayının en güzel golü seçildi. Saba'ya ödülü, ligin 6'ncı haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş karşılaşması öncesi TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan tarafından verildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.