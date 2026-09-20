Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)- ERZURUMSPOR FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 'Milli araya girmeden biz de reaksiyon göstermek istiyorduk' dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Erzurumspor FK, evinde konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu. Oyuncularını ve taraftarları tebrik eden Serkan Özbalta, 'Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafta başından beri çok çalıştılar ve çok istediler çok kararlılardı. Üst düzey bir mücadele olacağın biliyorduk. Onlarda sahada bunu yansıttılar. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Çok coşkulu taraftarlarımız bizi mutlu, memnun ediyor. 22 adam olayını tamamıyla yaşadığımız üçüncü müsabaka oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Ne olur her müsabakada stadyumu fule yakın doldurduğumuz zaman takımı itiyorlar' diye konuştu.

Samsunspor, takımının iyi, genç ve tecrübeli oyuncuların harmanıyla oluştuğunu ifade eden Özbalta, şunu söyledi:

'Takım çok soğukkanlı. Stres anında çok soğukkanlı kalabildiklerini gördük. Geçen hafta aldığı mağlubiyetle reaksiyon vereceklerini biliyorduk. Milli araya girmeden biz de reaksiyon göstermek istiyorduk. Tam da mücadelenin üst seviyede olacağını öngörüyorduk. İlk yarı özellikle dengede giden bir oyun, 32 dakikadan sonra gole kadar bayağı bir baskılı oynadığımız atak geliştirdiğimiz, ceza sahası içinde çoğalıp ancak kaleye şut çekemediğimiz dakikalardan sonra golü bulduk. İkinci yarıda bunu lehlerine çevirmek istedi Samsunspor. Geçen hafta mağlup olunca bugün kaybedecek bir şeyleri kalmamıştı. Onlarda ne var ne yok enerjilerini kullandılar. Tekrar oyuncularıma teşekkür ediyorum. Takım savunmasını çok iyi yapıyoruz. Bizim de ihtiyacımız olan milli ara doğru bir zamanda geldi. Ligin kalite seviyesi yüksek oyuncuların olduğu, mali anlamda büyük takımların olduğu ligdeyiz. Bizim bu eksikleri kapatmamız lazım. Mücadele gücünü daha da üst seviyeye çıkarmamız lazım. Şimdi dinlenme zamanı. Sonra çok sıkı şekilde çalışacağız.' (DHA)

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