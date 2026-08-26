Ercan ATA - Mikail KARAMAN - Batuhan DURNAOĞLU / ANKARA,(DHA)- TÜRKİYE Hentbol Federasyonu (THF) Cumhurbaşkanlığı Kupası erkekler finalinde; Beşiktaş, Bursa Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek şampiyon oldu.

Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Kupası' erkekler finalinde, Beşiktaş ile Bursa Nilüfer Belediyespor, Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş iyi bir performans gösterdiği ilk yarıyı 19-17 önde tamamladı. 2'nci yarıda da baskın oyununu devam ettiren siyah-beyazlılar, rakibine karşı 38-32 üstünlük sağlayarak tarihinde bu kupaya uzanan ilk hentbol erkek takımı oldu. Beşiktaş şampiyonluk kupasını; Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve THF Başkanı Mesut Çebi'nin elinden aldı.

Beşiktaş'ta Bogdan 11, Erwin 5, Egehan 4, Eyüp 4, Ismael 4, Sadık 3, Pavlovic 3, Harun 2, Batu 1, Alperen 1 gol atarken; Nilüfer Belediyespor'un gollerini Charalampos 7, Reza 6, Sesic 5, Onur 3, Mohamed 3, Barış 3, Mehmet 2, Tolga 1, Ömür 1, Emre 1 kaydetti.

BAKAN BAK'TAN, HENTBOLDA CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NI KAZANAN KULÜPLERE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbolda Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Armada Praxis Yalıkavak ile Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Beşiktaş'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Türk hentbol tarihinde ilk kez düzenlenen, kadınlar ve erkeklerde toplam 8 takımın katıldığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele eden tüm kulüplerimizi kutluyorum. Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan finallerde rakiplerini yenerek Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Armada Praxis Yalıkavak ile Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum.'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maç sonu ve kupa töreninden detay görüntüler