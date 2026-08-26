Salih KESKİN / MARDİN, (DHA)- MARDİN 1969 Spor, sağ kanat İngiliz futbolcu Mallik Wilks ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, kadro yapılanması kapsamında İngiliz futbolcu Mallik Wilks'i transfer etti. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki profesyonel futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Mallik Wilks ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Mallik Wilks'e kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz' denildi.

Öte yandan, transfere ilişkin kulüp video hazırladı. Görüntülerde, Wilks'in Mardinli yaşlı biriyle tavla oynadığı, sonra çocuklarla meydanda top oynadığı anlar yer aldı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Wilks'in tavla oynadığı anlardan görüntüler

-Wilks'in top oynaması

-Genel detaylar