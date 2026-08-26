Ercan ATA - Mikail KARAMAN - Batuhan DURNAOĞLU / ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Hentbol Federasyonu (THF), Cumhurbaşkanlığı Kupası kadınlar finalinde; Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 mağlup ederek şampiyonu oldu.

Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Kupası' finalinde, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı çekişmeli geçen müsabakada iki takım birbirlerine üstünlük sağlamak için yoğun mücadele etti. Daha üstün mücadele sergileyen Yalıkavak'da, Gülcan Tügel'in performansı dikkat çekti. Yalıkavak iyi oyunu ile ilk yarıyı 20-18 önde tamamladı. 2'nci yarıda da iyi oyununu devam ettiren Yalıkavak, maç sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'a karşı 34-31 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götüren ilk kadın hentbol takımı oldu. Yalıkavak, şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

Bursa temsilcisinde; Beyzanur 4, Ayşenur 1, Cansu 4, Monika 5, Polina 3, Ziva, Zeynepnur 1, Emine 4, Francisca 9 gol atarken, Yalıkavak da ise; Jalisha 2, Edanur 8, Gülcan 10, Tuana 2, Beyza, Michella 1, Iuliia 4, Valeriia 7 gol kaydetti.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları; Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu Gürsoy ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ile maçı takip etti. (DHA)

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- Maç sonu ve kupa töreninden detay görüntüler