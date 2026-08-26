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Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Sporterio Arena'da teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve atletik koşu çalışması yaptı. Antrenmanın ardından Diyarbakır'a hareket eden yeşil-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını kentte sürdürecek.

DİYARBAKIR,(DHA)- AMED Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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