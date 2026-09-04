TGF Başkanı Taha Akgül: Altyapıdaki yükselişimiz bir anda olmayacak

Ercan ATA-Mikail KARAMAN / ANKARA,(DHA)- TÜRKİYE Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, 'Altyapıda kalıcı bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz. 20 ay gibi bir sürede ciddi bir yapılanma içerisine girdik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük Türkiye Şampiyonası'nı yaptık' dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, göreve geldiği 20 aylık süreçte altyapıda yapılan çalışmalar, genç ve yıldız kategorilerindeki sporcuların gelişimi, tesisleşme, milli takımlardaki değişim ve yaklaşan şampiyonalara ilişkin federasyondaki makamında açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana ciddi bir yapılanma içerisine girdiklerini belirten Akgül, altyapıdaki düşüşün de yükselişin de bir anda gerçekleşmeyeceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük Türkiye Şampiyonası'nı düzenlediklerini belirten Akgül, 8-14 yaş arasındaki sporcuları tespit ettiklerini ve bu sporcuların gelişimlerini takip ettiklerini ifade etti.

'BİR SİSTEM YARATMANIN PEŞİNDEYİZ'

Altyapıda kalıcı bir sistem oluşturmayı hedeflediklerini belirten Akgül, '20 ay gibi bir sürede ciddi bir yapılanma içerisine girdik. Bunun meyvelerinin alınmasının bir süreye ihtiyacı var. Nasıl ki altyapıdaki düşüşümüz bir anda olmadıysa yükselişimiz de bir anda olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük Türkiye Şampiyonası'nı yaptık. Katılım sayısı olarak bir rekora imza attık. Ankara Arena'da müthiş bir coşkuyla bir festival gerçekleştirdik. Bu festivalde ailelerimizin coşkusu, çocuklarımızın heyecanı muhteşemdi. Bütün yaş kategorilerinin en yeteneklilerini tespit ettik. En büyük destekçimiz ve sponsorumuz devletimiz. Daha sonra sponsorlarımızın desteğiyle biz burayı finanse ettik ve çok ciddi bir destek sağladık çocuklarımıza. Eksikliklerimiz de vardı ama her sene üzerine koyarak gittiğimiz bir şampiyonadan bahsediyoruz. Şimdi 2'ncisini planlıyoruz sömestr tatilinde. Çünkü genç sporculara ne kadar müsabaka yaptırırsak, ne kadar maç tecrübelerini artırırsak mindere ayak basmaları o kadar iyi olacak' dedi.

'GENÇLER VE YILDIZLARDA İSTEDİĞİMİZ PERFORMANSI HENÜZ ALAMIYORUZ'

Gençler ve yıldızlar kategorilerindeki mevcut performansın istedikleri seviyede olmadığını belirten Akgül, 'Kadın güreşini burada çok ayrı tutuyorum. Çünkü kadın güreşinde alttan iyi bir jenerasyon geliyordu ve bir jenerasyon şu anda bizim elimizde mevcut ve iyi bir takımımız var. Serbestte değişimi başlattık ama grekoromende çok tecrübeli kadroya sahibiz. Grekoromende de bir değişime ihtiyaç var. Biliyorsunuz şampiyonumuz Rıza Kayaalp takım kaptanı ve halen güreşiyor. O değişimi sağlayacak olan kadrolar da gençler ve yıldızlar kadrosu. Orada da maalesef istediğimiz performansı henüz alamıyoruz. Pandemi döneminde kamp açılamadı bu çocuklara ve turnuvaya gidilemedi. 2021-2024 yılları arasında yine kamplarında ve turnuvalarında eksiklikler yaşandı. 5 sene bakılmayan çocuklarımız şu anda gençler ve yıldızlar kategorisinde bizim elimizde. Şimdi onlar dünya güreşinden, rekabetten o kadar uzak kalmışlar ki maalesef böyle bir kabullenmişlik var. Çocuklar müsabaka yaşadığı bir kabullenmiş gibi çıkıyorlar. Orada istediğimiz başarıyı yakalayamadık henüz. O yüzden ben diyorum, bize hesabımızın sorulması gereken kadro bu miniklerde, alt kategorilerde gelişen çocuklar. Bu çocuklar eğer 4-5 sene sonra madalya alamazlarsa sorumlusu biziz. Ama bu şu andaki mevcut kadroyu geliştirmek için her şeyi yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

'TESİSİMİZ, DÜNYANIN BİR NUMARALI GÜREŞ TESİSİ OLACAK'

Federasyonun tesisleşme çalışmalarının da sürdüğünü belirten Akgül, 'İdari binamıza yakın zamanda geçeceğiz. Güzel bir inşallah tesise kavuşacak Türk güreşi. Spor salonunun olduğu, ofisinin olduğu, bahçesinin olduğu güzel bir alana geçeceğiz. Gerçekten güreşe yakışan bir yer olacak. Bunun dışında biliyorsunuz kamp eğitim merkez anlamında eksiğimiz vardı. Bizim aynı anda 12 yerde kampımız oluyor 12 farklı şehirde. Ortalama bizim aynı anda 500-600 sporcumuz kampa giriyor. Tabii tesis eksikliğimiz olduğundan dolayı otellere para ödemek zorunda kalıyoruz. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız bir tesis sözü verdi Türk güreşine. Sakarya'da 44 dönüm bir arazi, tahsis aldık ve şu anda proje aşamasında. Bittiğinde inşallah dünyanın en büyük, en güzel güreş tesisi olacağını düşünüyorum. Çünkü dünyanın her yerine gittik. Ama ne böyle bir lokasyon, ne böyle bir proje hiçbir yerinde olmadı. Allah'ın izniyle dünyanın bir numaralı güreş tesisi olacak ve uluslararası kamplar anlamında da ben çok fazla rağbet göreceğini düşünüyorum. 200 küsur yatak kapasitemiz olacak. Bu anlamda ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanım Sayın Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum' dedi.

'KRİTER KESİNLİKLE DÜNYA VE OLİMPİYAT'

Akdeniz Oyunları'ndaki başarılarının kendileri için önemli olduğunu ancak asıl ölçütün dünya ve olimpiyat şampiyonaları olduğunu belirten Akgül, 'Akdeniz Oyunları'nda 17 sıklette 15 madalya alındı. Türk güreşi olarak orada şahane bir başarı gibi gözüküyor. Ama biz bunu çok abartmadık. Bir realite var; Avrupa, Dünya, Olimpiyat. Akdeniz Oyunları'nda güreşin tabii ki de başarısı çok değerli. Ülkemize şu anda en fazla altın madalya getiren branş biz olduk. Bundan gurur duyuyorum ama bizim için kriter kesinlikle: Dünya ve Olimpiyat. Biz orada sevinç naralar atsak, işte 2 ay sonra bir realiteyle karşılaşma durumumuz var. O yüzden temkinliyiz. Biz çocuklarımızın en iyi şekilde mücadele edeceğini zaten biliyoruz. Hepsinin durumu çok iyi. Bütün takımlarımız iyi bir şekilde hazırlanıyorlar. İnşallah daha da iyi olacak' ifadelerini kullandı.