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Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Öte yandan Trabzonspor'un Danimarka ekibi Midtjylland'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Franculino Gludo Dju, takımla ilk antrenmanına çıktı.

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