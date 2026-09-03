Almanya - Türkiye: 1-3

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Vanya Parvanova, Bartlomiej Adamczyk

ALMANYA: Grozer, Cekulaev, Straube Alsmeier, Weitzel, Weske, Kohn, Kindermann, Cesar, Nestler, Strubbe, Schoelzel, Jatzko, Orthmann

TÜRKİYE: Hande Baladın, Zehra Güneş, Eda Erdem, Elif Şahin, Vargas, İlkin Aydın, Gizem Örge, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu

SETLER: 18-25, 25-22, 18-25, 22-25

SÜRE: 122 dakika (28', 32', 25', 37')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, yarı finalde Sırbistan ile 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

BAKAN BAK MÜCADELEYİ YERİNDEN İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya ile oynadığı çeyrek final maçında ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı. Bakan Bak, karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte yerinden takip etti.

Karşılaşmayı ayrıca Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, TVF Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahim Yıldız, Bahar Mert, Simge Gündüz ve Zeynep Aydınlar Öğüt ile TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da izledi.