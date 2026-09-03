Hasan BOZBEY - Ebru VARDAR / BURSA, (DHA)-

STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, İbrahim Ethem Potuk, Mehmet Eren Küçükkeçeci

BURSASPOR: Kerem Matışlı - Zeki Yavru, Alperen Babacan, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök (Dk. 70 Bayramov), Eyüp Akcan (Dk. 79 Baker), Elitim (Dk. 70 Soner Aydoğdu), Halil Akbunar (Dk. 76 Emir Kaan Gültekin), Lincoln, Boutrah (Dk. 62 Hüseyin Maldar), Iheanacho

İSTANBULSPOR: Alp Tutar - Muhlis Dağaşan, Duran Şahin, Umut İslamoğlu (Dk. 81 Enver Sarıalioğlu), Yusuf Ali Özer (Dk. 81 Deniz Tuncer), Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 64 Mustafa Sol), Mendy, Cham, Iliev (Dk. 64 Vefa Temel), Berk Ali Nizam (Dk. 76 Njie), Araujo

GOLLER: Dk. 45 ve Dk. 77 İheanacho, Dk. 58 Halil Akbunar, Dk. 67 Duran Şahin (K.K) (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Zeki Yavru, Halil Akbunar, Batuhan Yayıkcı (Bursaspor), Araujo, Abdullah Dijlan Aydın, Alp Tutar, Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

Bursaspor, 1'inci Lig'in 5'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, Kelechi Iheanacho'un 45'inci dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda baskısını artıran Bursa ekibi, 58'inci dakikada Halil Akbunar'ın golü ve 67'nci dakikada Duran Şahin'in kendi kalesine gönderdiği top ile farkı 3'e çıkardı. Kelechi Iheanacho, 77'nci dakikada kaydettiği golle karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0. (DHA)