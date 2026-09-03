İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi Memorial Kayseri Hastanesi ile yeniden sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine Melikgazi Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Op. Dr. Cengiz Çavumirza, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcular katıldı. İmza töreninde açıklama yapan Melikgazi Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, 'Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımımızın sağlıkla ilgili problemlerini karşılayacaklar. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Takımımıza bu sezon öncesi başarılar diliyorum. Çok dinamik ve güzel bir takım oluşturduk. Ligin iddialı ekiplerinden olduk. Sporcularımıza sağlık içerisinde başarılı bir sezon diliyorum' ifadelerini kullandı.

CENGİZ ÇAVUMİRZA: SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA OLMAYI BİR İLKE OLARAK GÖRÜYORUZ

Hastane direktörü Op. Dr. Cengiz Çavumirza ise, 'Biz Memorial ailesi olarak şehrimizin önemli bir değeri olan Melikgazi Kadın Basketbol Takımı'yla bir yıl daha sözleşme imzalayıp sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Memorial olarak sağlığı sadece hastalıkların tedavisinde değil; hareketli yaşamı destekleyen, sporu hayatın bir parçası haline getiren bütüncül bir yaklaşım izliyoruz. Bu nedenle sporun ve sporcunun yanında olmayı bir ilke ve toplumsal sorumluluk olarak görüyoruz. Bugün İstanbul'da da başka takımlarla ve Kayseri'de Melikgazi'yle beraberiz. Ayrıca kadının spordaki gücünü, toplumdaki yerini ve değerini artırdığı için sizlerle beraber olmak bize daha büyük bir keyif veriyor. Bu iş birliğinin her iki kurum için de hayırlı olacağını düşünüyorum. Takımımızın yeni sezonda sağlıklı, az sakatlıklı, bol başarılı ve bol galibiyetli bir yıl geçirmesini diliyorum. Hep beraber nice başarılara' dedi.

Daha sonra sponsorluk anlaşması imzalandı. Törenin ardından Melikgazi Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, hastane direktörü Op. Dr. Cengiz Çavumirza ve kulüp yönetimi antrenman sahasında sporcularla kısa süre sohbet etti.