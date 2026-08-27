Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'nde, Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün bağlarında üzüm hasadı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ile Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından Bağ Bozumu Şenliği'nin 14'üncüsü düzenlendi. Enstitü bahçesinde düzenlenen şenliğe Tekirdağ Vali Yardımcısı Harun Kaya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan şenlik, folklor ekibinin gösterileriyle devam etti. Şenlik alanında farklı üzüm çeşitleri de sergilenirken, katılımcılar üzüm çeşitlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, konuşmasında bağ bozumu döneminin üreticiler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kiracı, 'Biz bağcılar için bugünkü birlikteliğimiz gibi bağ bozumu da çok değerlidir. İlk önce bunu söylemek isterim. Biz bağ bozumlarını şundan dolayı değerli olarak addediyoruz; bir yıl boyunca yaptığımız emeklerin karşılığını aldığımız bir gün olarak değerlendiriyoruz. Ve bu günü siz değerli paydaşlarımızla bir sevinç, bir şölen, bir şenlik havasında kutlamak isteriz. Bir yıl yaptığımız emeğin karşılığını alacağımız bir gün. Üzüm bizim için dünyanın en değerli meyvesi. Hatırlatmama gerek yok, tabii ki insan sağlığı için içerdiği besin elementleri, mineraller, vitaminler, antioksidan özellikleri ve birçok ürüne sadece yaş üzüm olarak değil birçok ürüne dönüştürülebilme, gıda sanayisi açısından özelliğini hepsini birlikte ve ekonomik katma değerini düşündüğümüzde bizim için üzüm dünyanın en değerli meyvesi' dedi.

Şenlikte konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise 'Bugün burada alın terinin toprağa karıştığı, toprağın ise bize en güzel bereketiyle gülümsediği çok özel bir anı kutlamak için bir aradayız. Tekirdağ'ımızın bağcılık kültürü ile eşsiz bir geçmişe sahip. Bizde Süleymanpaşa Belediyesi olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, TAGEM ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz ile omuz omuza vererek bu mirası geleceğe taşımanın gururunu yaşıyoruz. Birazdan hep birlikte bağlarımıza girecek, yılın en güzel salkımlarını ellerimizle hasat edeceğiz. Bu vesile ile toprağa işleyen, alın teri döken tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şenliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar bağlarda üzüm hasadı gerçekleştirdi. Katılımcılar, sezonun ilk ürünlerini dalından toplarken renkli görüntüler oluştu. (DHA)