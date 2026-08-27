ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğine katılarak vatandaşlarla birlikte egzersiz yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Memişoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yeni hayata geçirdiği 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri kapsamında Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe semtindeki bir parkta düzenlenen fiziksel aktivite programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Sağlık Bakanı Memişoğlu, fizyoterapist gözetiminde açık havada gerçekleştirilen egzersizlere eşlik etti. Bakan Memişoğlu, etkinliğin ardından mahalle sakinleriyle yaptığı sohbette, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin sağlık açısından önemine dikkat çekti.

VATANDAŞLARA FİZİKSEL AKTİVİTELER YAPTIRILACAK

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün, bireylere doğrudan ulaşmak ve toplumda fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği proje; muhtarlarla iş birliği içerisinde yürütülecek. Fizyoterapist ve sağlık personelinden oluşan saha ekipleri, vatandaşların katılımının kolay olduğu parklarda mahalle sakinlerinin önce hareket yaşlarını tespit edecek. Vatandaşlara daha sonra ısınma egzersizleri, postür güçlendirme ve germe egzersizlerinden oluşan fiziksel aktiviteler yaptırılacak. Talepleri halinde vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezlerine de yönlendirilebilecek. (DHA)