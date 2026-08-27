Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı, 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganıyla Kültürpark'ta gerçekleştirilecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı, 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında 95'inci yılında farklı sektörlerden firmaları ziyaretçilerle bir araya getirecek. Fuar kapsamında, Kültürpark'ın farklı noktalarında gün boyunca kültür, sanat, eğlence ve deneyim odaklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Geçen yıl 776 bin 843 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl da ticaret, kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren programıyla İzmir'in en önemli buluşmalarından biri olacak. Folkart'ın ana sponsor, Migros'un etkinlik sponsoru olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı, her gün 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

'İZMİRLİLERİN KEYİF ALACAĞI BİR FUAR HAZIRLADIK'

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda fuarın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in ekonomik ve iktisadi kalkınma yolunda önemli kentlerden birisi olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin tarımında, sanayisinde lokomotif şehirlerinden biri olan İzmir'in fuar geleneğini de hatırlatan Tugay, '95 yaşında olan dünyada başka fuar var mı bilmiyorum. Biz 95 yıldır bu geleneği sımsıkı tuttuk ve devam ettiriyoruz. Fuarı sadece bugünüyle değil geçmiş anlarıyla birlikte de tabii ki yaşıyoruz. Ama her şeyin değiştiği dünyada 95 yıl içerisinde fuarın da kimliğinin değişmesini beklememek hayatın normal akışına uygun değil. Fuarın düzenlenme süresiyle, içerisindeki etkinliklerle, aktivitelerle İzmirlilerin en fazla keyif alacağı fuarı organize etmek için çaba gösterdik' dedi.

Kültürpark'ın daha sosyal olması için çalıştıklarını anlatan Başkan Tugay, şöyle devam etti:

'İzmir fuarı her zaman sanatla, kültürle beraber yaşamış bir fuardır. Aslında en güçlü yönü de buydu. Bu yıl yüz binlerce yurttaşımızı burada ağırlamaktan onur duyacağız. Sadece İzmir Enternasyonal Fuarı boyunca değil yılın 365 gününde İzmir halkının mutlu olacağı, sağlıkla kullanacağı bir alan olması için çaba gösterdik. Belki senenin diğer zamanlarında burayı kullanmayan vatandaşlarımız da bu fırsatla burayı tekrar dolaşma fırsatı bulmuş olacaklar.'

'SOSYAL HAYATA KATKI SUNMAK SORUMLULUĞUMUZ'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da şunları söyledi:

'Bulunduğumuz kentin kültürel, sosyal hayatına katkı sunmayı bir tercih değil, temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'nin sınırlarını çoktan aşmış, dünyanın dört bir yanında onlarca dilde okunan Nazım Hikmet için hazırlanmış en kapsamlı sergiyi İzmir'e açıyoruz. Bu serginin İzmir fuarında açılması bir tesadüf değil, adeta bir buluşma.'

Fuar boyunca Migros mağazasının ziyaretçiler ile bir araya geleceğini anlatan Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak da çim konserlerine sponsor olduklarını açıkladı.

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ise İzmir Enternasyonal Fuarı'nın İzmir'in yalnızca ekonomik değil sosyal ve kültürel hafızasının da en üstlü taşıyıcılarından biri konumunda olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçildi.

KONSERLER VE GÖSTERİLER ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Fuar akşamlarının geleneksel etkinliklerinden Çim Konserleri, 5-12 Eylül tarihleri arasında 21.30-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Program kapsamında 5 Eylül'de Emir Can İğrek, 6 Eylül'de Levent Yüksel, 7 Eylül'de Yıldız Tilbe, 8 Eylül'de Mert Demir, 9 Eylül'de Model, 10 Eylül'de Gülşen, 11 Eylül'de Teoman ve 12 Eylül'de Semicenk sahne alacak.

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, 95. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 6-12 Eylül tarihleri arasında tiyatro, stand-up, müzikli ve interaktif gösterilere ev sahipliği yapacak. Programın ilk gününde Salih Bademci, 'Sesler' adlı sahne performansıyla yer alacak. 7 Eylül'de ise Latife Tekin'in eserinden uyarlanan Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit ile Nezaket Erden sahneye çıkacak. 8 Eylül'de Doğu Demirkol, 9 Eylül'de Çok Güzel Hareketler 2, 10 Eylül'de Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla'nın sunumuyla gerçekleştirilecek Abur Cubur Show, 11 Eylül'de Atakan Çelik ve Safa Sarı, Sonkiüçdört ile sahne alacak. Program; 12 Eylül'de Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın sahne aldığı, İki Kişilik Oyun ile son bulacak.

İEF Gençlik Alanı, dijital dünyanın heyecanını, sporun enerjisini ve interaktif deneyimleri bir araya getirecek. 5-13 Eylül tarihleri arasında her gün 17.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde ziyaretçiler, teknoloji destekli oyun alanlarında yarışabilecek, hareket edebilecek, üretebilecek ve farklı deneyimlere katılabilecek.

NAZIM HİKMET'İN YAŞAMINA ÇOK KATMANLI BİR YOLCULUK

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kültür ve sanat programının merkezinde, Nâzım Hikmet'in ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi Sergisi yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi katkıları ve ev sahipliğinde, Folkart'ın yapımcılığını üstlendiği sergi, 5 Eylül 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasında Atlas Pavyonu'nda ziyaret edilebilecek. Kültürpark'ın kuruluşunun 90'ıncı yılı kapsamında hazırlanan Kültürpark 90 Yaşında sergisi, 5 Ağustos-31 Aralık 2026 tarihleri arasında Pakistan Pavyonu'nda ziyaret edilebilecek. (DHA)