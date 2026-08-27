Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da arsaya traktörle kaçak inşaat atığı döken kişiye, belediye ekipleri tarafından 20 bin TL idari para cezası uygulandı. Atıklar da bu kişiye temizlettirilip hafriyat döküm alanına taşıttırıldı.

Çorum Belediyesi Çevre Zabıta ekipleri, Kapaklı 3'üncü Cadde'de bulunan arsaya inşaat atığı döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede atıkları traktörle döken kişi tespit edildi. Kabahatler Kanunu kapsamında 20 bin TL idari para cezası uygulanan kişiye döktüğü atıklarda temizlettirilerek, Kuruçay İnşaat Atığı ve Hafriyat Biriktirme Alanı'na taşıttırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, boş arsalar, yol kenarları ve gelişigüzel alanlara hafriyat ve inşaat atığı dökülmesine izin verilmeyeceği belirtilerek, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerin sürdürüleceği bildirildi. (DHA)