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Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi merkezli yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, 426 kişiyi 994 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Tekirdağ Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında şüphelilerin; sanal medya platformları üzerinden, dünya borsaları ve kripto piyasalarda yatırım yaparak yüksek kar elde etme vaadiyle ikna ettikleri kişileri sahte ve casus nitelikli mobil uygulamalara üye yaptıkları, aldatıcı ara yüzler, kazanç gösteren grafikler, hileli temalar kullanarak mağdurların paralarını 'yatırım' adı altında kurmuş oldukları 21 ayrı paravan şirket hesabına yatırmalarını sağlayarak mağdur ettikleri belirlendi.

Suç örgütü tarafından 426 vatandaşın 994 milyon TL dolandırılarak mağdur edildiği, şirketlerin banka hesaplarından yapılan incelemede 4 milyar 234 milyon TL işlem hacmi oluştuğu tespit edildi. Polisin, teknik ve fiziki takibin ardından 14 farklı ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonla 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları, noter belgeleri çok sayıda doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şarköy'de adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan 28 şüpheliden aralarında iş insanının da bulunduğu 20 kişi, 'Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma', 'Örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yapma' suçlarından tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)