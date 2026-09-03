Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- MARMARA Denizi'nin Tekirdağ açıklarında halk arasında 'Sahanda yumurta denizanası' olarak bilinen 'Cotylorhiza tuberculata' türü denizanası görüntülendi.

Tekirdağ'da tekne ile açılan vatandaşlar su yüzeyinde hareket eden halk arasında 'Sahanda yumurta' veya 'Maviş' olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası gördü. Yuvarlak gövdeleri ve çok sayıdaki kollarıyla dikkat çeken denizanası, bir süre akıntıyla birlikte deniz yüzeyinde ilerledi. Teknedekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülenen denizanasının sıcak denizlerde görülen bir türe ait olduğu belirtildi. Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaygın olarak görülen bu türe, Marmara Denizi'nin güney kıyılarında da daha önce rastlandığı kaydedildi. (DHA)