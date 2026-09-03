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Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaza, saat 23.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. O.D.K. yönetimindeki 59 ALM 997 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.'ya çarptı. B.K., metrelerce havaya savrulup yere düştü. B.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü O.D.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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