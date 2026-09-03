TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında bir motoryatta çıkan yangın söndürülürken, 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Marmaraereğlisi ilçesi açıklarındaki bir motoryatın makine dairesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemi, korvet ve bot sevk edildi. Motoryattaki 2 kişi kurtarılırken, yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık durumları iyi olan 2 kişi Marmaraereğlisi Limanı'na çıkarıldı. Motoryatta hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA