Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Portekiz'deki resmi temaslarımız kapsamında Lizbon Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Haldun Koç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzde görev yapan personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'deki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Güney Afrika'da düzenlenen üç silahlı saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.