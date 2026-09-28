PORTEKİZ, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'deki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Portekiz'deki resmi temaslarımız kapsamında Lizbon Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Haldun Koç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzde görev yapan personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA