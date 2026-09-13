İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ Belediyesi, 2'nci Uluslararası Karakucak Güreşleri ile sporcuları ve güreşseverleri bir araya getirdi. 15 ülkeden 1200 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda başpehlivanlığı Efe Anıl Al kazandı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz, gururluyuz' diye konuştu.

2026 Avrupa Spor Şehri unvanını taşıyan Sultangazi Belediyesi. geleneksel güreş mirasının yaşatılması ve uluslararası düzeyde tanıtılması adına organizasyon düzenledi. Sultangazi Belediyesi ve Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 2'nci Sultangazi Belediyesi Uluslararası Karakucak Güreşleri yoğun bir ilgiye sahne oldu.

15 ÜLKEDEN 1200 GÜREŞÇİ

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, İtalya, Makedonya, Bosna Hersek, Polonya, Litvanya, Kırgızistan, KKTC, Moğolistan, Moldova ve Ukrayna 15 ülkeden sporcuların katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde toplamda 28 sıklette 15 ülkeden 1200 sporcu ter döktü.

Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona; Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı, İmdat Kamacı, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, Belediye Başkan Yardımcıları ve muhtarlar katıldı. Turnuvaya vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Turnuvada Güreş Ağası ise Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ergin Kırmaç oldu.

'AVRUPA SPOR ŞEHRİNE YAKIŞAN BİR ORGANİZASYON'

Programda konuşan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, 'İkinci Uluslararası Karakucak Güreşleri'ndeyiz. Sultanbeyli Belediyemizin düzenlediği bu anlamlı buluşmadayız. Güreş bizim ata sporumuz ve binlerce yıllık geleneğimiz olan karakucak güreşlerinin bugün burada yaşatılıyor olması bizim için çok değerli. Böylesine anlamlı ve büyük bir programı düzenlediği için belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Avrupa Spor Şehri seçilen Sultanbeyli'ye ve belediye başkanımıza böyle bir organizasyon yakışır diye düşünüyorum. Geleneğimizi ve ata sporumuzu yaşatan değerli belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Sultanbeyli'mizde düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını diliyorum' diye konuştu.

'SPORUN KALBİ SULTANGAZİ'DE ATIYOR'

Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun konuşmasında, 'Sporun kalbinin arttığı, sporun hayatın vazgeçilmez bir alanı olduğu, yaşamın bir paydaşı olduğu bir alandasınız.2025 yılında Avrupa Parlamentosu'nda Aces tarafından Sultangazi ilçemiz Avrupa Spor Şehri olarak ilan edildi. Bu unvanı Avrupa'daki 21 şehirle beraber paylaşıyoruz ki, Türkiye'de İstanbul'da ilk defa bir ilçe, Avrupa Spor Şehri unvanını aldı. Bu yönüyle gururluyuz, mutluyuz' dedi.

Dursun sözlerine şöyle devam etti:

'Bugün İstanbul'da Sultangazi'de 2'nci Geleneksel Karakucak Güreşleri'ni organize ediyoruz. Avrupa Spor Şehri unvanını aldıktan sonra 2026 yılı için çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Yine bugün uluslararası bir müsabakaya da Karakucak Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa İstanbul'da Sultangazi Belediyesi bu organizasyonu yaptı. Bu bizim için önemli bir mutluluk ve gurur. Geçen sene Cumhuriyet tarihi boyunca İstanbul'da ilk defa uluslararası Geleneksek Karakucak Şampiyonası'nı Sultangazi düzenlemiş oldu. Bugün de ikincisini düzenliyoruz. 15 farklı ülkeden sporcularımız var. İtalya'dan, Polonya'dan, Fransa'dan, Azerbaycan'dan ve benzeri 15 farklı ülkede sporcular geldi. Tabi Türkiye'nin birçok yerinden da sporcularımız burada güreşecek. Karakucak denince akla Edirne Kırkpınar güreşleri gelir. Bugün burada üç önemli Kırkpınar başpehlivanı güreşiyor. Dolayısıyla bu organizasyonumuz açısından bir zenginleşmeyi ifade ediyor.'

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜYÜZ'

Birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Dursun, 'Sultangazi bu süreçte ulusal ve uluslararası birçok turnuvada çok önemli sporcuları ağırladı. Yaklaşık üç ay önce 3X3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptık. Sonrasında yine uluslararası bir müsabaka olan Drone Festivali Dünya Kupası'nı organize ettik. Yine yaklaşık 10 gün önce 940 sporcunun katılımıyla yine 25 ülkenin katılımıyla Uluslararası Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Biz, sporda başarıyı elbette önemsiyoruz. Ama sadece başarıyı değil, sporun yaygın bir şekilde her kesim tarafından yapılan, herkese ulaştırılan bir alan olmasını istiyoruz. Biz bir belediyeyiz ve şu anda Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü çok güçlü bir spor kulübü. 3500 aktif lisanslı sporcuya sahip Türkiye'nin en büyük spor kulübü. Bu yönüyle sporcularımıza çok güçlü destek veriyoruz. Sporcularımızın her alanda yarışmasını sağlıyoruz ki, Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, 25 branşta spor aktivitelerine, uluslararası ve ulusal müsabakalara iştirak eden bir spor kulübü haline geldi' dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE DESTEK VERDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine her zaman destek verdiğini belirten Dursun, 'Avrupa Spor Şehri Sultan Gazi seçildikten sonra konuyu Cumhurbaşkanımıza kadar iletmiştim ve Cumhurbaşkanımız bize tebriklerini ve desteklerini ifade etmişti. Her daim yanımızda olması asabiyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a, Geleneksel Sporlar Federasyonumuza, Dünya Etnospor Federasyonumuza ve her daim bizleri yalnız bırakmayan kıymetli Sultangazililere gönülden teşekkür ediyorum. Bütün sporculara üstün başarılar diliyor; nice güzel zamanlarda, nice güzel spor dallarında Sultangazi'de buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum' diye konuştu.

BAŞPEHLİVAN EFE ANIL AL OLDU

Turnuvada büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde toplamda 28 sıklette 15 ülkeden 1200 sporcu ter döktü. Turnuvada başpehlivanlığı Efe Anıl Al kazanarak altın kemeri taktı, finalde rakibine yenilen Yunus Emre Yaman' ise ikinci oldu. Turnuvada finale çıkan rakiplerine yenilen İsmail Balaban ve Mehmet Can Üngür ise üçüncülüğü paylaştı. Turnuvada takım halinde birinciliği 180 puanla Türkiye aldı. Gürcistan 45 puan ikinci, İran 20 puanla üçüncü, Azerbaycan ise 15 puanla 4'üncü oldu. Uluslararası federasyon temsilcileri de turnuvayı düzenlemesi ve destekleri dolayısıyla Dursun'a hediye takdim etti. Turnuva boyunca Sultangazi Belediyesi ekipleri, sporculara ve vatandaşlara çay ve yemek ikramında bulundu.