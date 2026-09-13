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DENİZLİ, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 2'nci hafta mücadelesinde Denizli İdmanyurdu 1959 evinde Bursa Yıldırım Spor'a 2-0 mağlup oldu. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada ilk yarı 0-0 beraberlikle sona ererken, konuk ekip 65'inci dakikada Arel Polat'ın golüyle öne geçti: 0-1. Bursa temsilcisi Arel'in 84'üncü dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursa Yıldırım Spor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Denizli İdmanyurdu 1 puanda kalırken, Bursa Yıldırım Spor 6 puana ulaştı.

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