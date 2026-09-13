Mikail KARAMAN/ANKARA,(DHA)- SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 'Beklediğimiz gibi daha çok savunma yapıp öndeki 3 oyuncusuyla geçiş yapma arzusunda olan bir Kasımpaşa vardı. Bununla birlikte biz oyuna gayet de iyi başladık. Geçişlerde de gayet başarılı, sadece sonlandırmada sıkıntılarımız oldu farkı arttırma adına. 1-0 da öne geçtik. Genelde de oyunun gidişatı tamamen bizim lehimizeydi ki özellikle ilk yarı geçişlerde etkili de olduk. Sadece şöyle bir sıkıntımız oldu, öne geçtikten sonra topu rakibe verip bekleme alışkanlığımızı gidermemiz gerekir. İlk yarı Kasımpaşa'nın yanılmıyorsam 2-3 tane şutu var, 2'nci yarı biraz gelmeye başladılar. Özellikle dönen toplarda da biz pozisyonlar bulabiliyorduk. Değişiklikle beraber Rafael ile orta sahayı kilitledik. Bununla beraber de yine birçok atağımız var, 2-0'ı yapmamamız için hiçbir neden yoktu. Birçok atağı golle sonuçlandıramadık. Bunun neticesinde de akan oyunda olmayan, uzun bir topla, özellikle en başarılı olduğumuz bölge savunma, bugün bireysel hata bizi beraberliğe getirdi. Bununla beraber yine pozisyonlar bulduk. Bizim adımıza son saniyelerde dramatik bir maç oldu. Tamamen hak ettiğimiz bir maçı kendi ellerimizle vermiş olduk. Traore'nin sakatlanıp oyundan çıkması da bizi biraz etkiledi. Ama buna rağmen 1-1'den sonra bile birçok ceza sahası içinde son dokunuşlar olsun, son final pasları olsun en önemli eksiklerimizden' diye konuştu.

Son saniyelerde yenilen golle mağlup olunduklarını belirten Diyadin, 'İlki bireysel ikincisi de kornerden yediğimiz golle maçı mağlup tamamladık. Oyun olarak, akan oyunda bu üstüne de koyulacaktır. Oyuncuların mücadelesi, hepsinden memnunum, hiç sıkıntı yok. Ancak söylediğim gibi bu tip maçlar bireysel hataları, farkı arttırmadıktan sonra her türlü sonuca gebedir, nitekim de öyle oldu' dedi.

BELÖZOĞLU: KAZANMAK ÇOK DEĞERLİ

Bugünkü maçtaki galibiyetin öneminden bahseden Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

'Son dakika gelen galibiyet, sondan başlamam gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci yarı oynanan oyun, özgüven, göstermiş oldukları oyuncularımın karakteri çok değerli ve önemli. Genç, çok gerçekten bu oyunda daha tecrübe edinmesi gereken süreleri olan oyuncularla bu yola çıktık bu sene başında. Mükemmel bir iş çıkarıyorlar. Her galibiyetin içinde farklı farklı senaryolar var, mağlubiyetlerin içinde farklı senaryolar var. Bugün baktığınızda ilk yarı Gençlerbirliği bizden daha iyi oynadı. Çok pozisyon mu verdik? Vermedik ama oyunun momentumunun onlardan yana olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda tamamen aslında oyunun başı itibarıyla bizde olduğu bir 10-15 dakikalık kayıp var. Orada da yine bence pozisyona girdi Gençlerbirliği. Yani futbol çok farklı ilişkilerin içinde olduğu, o anları çok doğru oynamanız gereken, çok o anlarda doğru işler yapmanız gereken bir oyun. Bugün kazanmak, son dakikada kazanmak böylesine genç oyuncular için çok değerli ve önemli. Kazansalar da kaybetseler de onlar için bu tecrübe olacak. Hayatlarına bunu bir tecrübe olarak katacaklar. Mutluyuz çünkü çıktığımız yol zor bir yoldu genç oyuncularla. Baktığınız zaman onların bu seviyede, hatta bir alt seviyede bile oynamışlığı olmamasına rağmen bugün bu seviyedeki oyunculara kafa tutmaya çalışıyorlar.'

Görüntü dökümü:

-Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'in açıklamaları

-Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamaları