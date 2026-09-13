İsviçre - Türkiye: 0-3

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Alexandre Vitor Goncalves (Portekiz), Maria de las Olas Rodriguez Machin (İspanya)

İSVİÇRE: Migge, Hauck, Egger, Kolb, Lengweiler, Weisigk, Fischer (L) (Jukic-Sunaric, HArksen, Schalch, Zeller, Maag)

TÜRKİYE: Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Ahmet Samet, Adis, Abdulsamet (L) (Kaan, Marko, Cafer, Hilmi, Yunus Emre)

SETLER: 23-25, 19-25, 19-25

SÜRE: 87 dakika

Amed Sportif Faaliyetler - İstanbul Başakşehir FK / Fotoğraflar
Amed Sportif Faaliyetler - İstanbul Başakşehir FK / Fotoğraflar
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Milliler, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA