Bunlar da ilginizi çekebilir

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Milliler, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak.

HAKEMLER: Alexandre Vitor Goncalves (Portekiz), Maria de las Olas Rodriguez Machin (İspanya)

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.