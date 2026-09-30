İSTANBUL, (DHA)- BU yıl 10'uncu verilen Spor ve Spor Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yerel yönetimler alanında spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı ödüle layık görüldü. Dursun, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.
Ülke TV'nin geleneksel olarak düzenlediği 10'uncu Spor ve Spor Ödülleri töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Spor, siyaset, medya ve iş dünyasından isimlerin katıldığı törende, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da ödül alan isimler arasında yer aldı.
'GURUR VERİCİ BİR ÖDÜL'
Spora destek ödülünün sahibi olan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Spor anlamında ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımızı 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanıyla taçlandırdık. Sporda yaptığımız çalışmaların görülüp takdir edilmesi bizler için gurur verici. Spora ve sporcuya en çok yatırım yapan belediyelerden biriyiz. 10. Spor ve Spor Ödülleri'nde Avrupa Spor Şehri olarak yerel yönetimler alanında spora ve sporcuya en çok destek olan belediye ödülünü almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sultangazi'nin gecede yerel yönetimlerden ödül alan tek belediye olması da bizleri ayrıca gururlandırdı. Bizlere bu yolda desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a da teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.
GECEDE SPORCULAR, MİLLİ TAKIMLAR VE SPOR MEDYASINDAN İSİMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Farklı branşlarda Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil eden sporcular ve milli takımların başarılarının ödüllendirildiği gecede, spor medyasından isimlere de ödül verildi. Törende atletizmden yüzmeye, okçuluktan haltere kadar farklı branşlardan sporcular, milli takımlar, kulüpler ve spora değer katan isimler ödüle layık görüldü.
Gecede ödül alan isimler şu şekilde:
'İsmail Nezir - Atletizm
Yusuf Kıvanç Erkan - Sualtı sporları / Serbest dalış
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan - Atıcılık
İlke Özyüksel Mihrioğlu - Modern pentatlon
Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır - Okçuluk
İşitme Engelliler Futbol Millî Takımı
Hüseyin Efe Gülsoy - Oryantiring
Karate Millî Takımı
Taekwondo Millî Takımı
Oturarak Voleybol Millî Takımı
Muhammed Furkan Özbek - Halter
Serkan Yıldırım - Para atletizm
Defne Kurt - Para yüzme
Beyzbol5 Millî Takımı
Down Basketbol Millî Takımı - Basketbol
Kaan Elbir - Anadolu Ajansı Spor Haberleri Editörü
Ersin Şiyhan - TRT Spor Koordinatörü
Ufuk Özünlü - Kırkpınar Ağası
Dr. İdris Akbıyık - Muğla Valisi
Abdurrahman Dursun - Sultangazi Belediye Başkanı
Hamdi Elalmış - İş İnsanı
Dr. Kerim Taşkıran - Botaşspor Kulübü Başkanı
Kamuran Yazıcı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı'