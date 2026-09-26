Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)-3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup temsilcisi Söke 1970, DMD hastalığı ile mücadele eden Mert Özkaya'ya (11) destek olmak için kolları sıvadı. Kırmızı-lacivertli takımın futbolcuları ev ziyareti yaparak Mert'e moral verdi.

Söke ekibinin yarın evinde Eskişehir Anadolu Spor'la oynayacağı maçın tüm gelirinin Mert Özkaya'nın tedavisine destek olmak amacıyla ailesine bağışlanacağı bildirildi. Söke 1970'ten yapılan açıklamada, 'Bu dayanışmayı tribünlere taşımak, Mert'in mücadelesine hep birlikte güç vermek istiyoruz. Tüm Söke halkını, taraftarlarımızı ve sporseverleri Mert'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir bilet, bir destek, büyük bir umut. Şimdi Mert için kenetleniyoruz. Haydi Söke, Mert için maça' mesajı verdi.