Bahattin ALBAYRAK / AYDIN (DHA) - 3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenilen Söke 1970'te Başkan Mahmut Gözüaçık, müsabaka hakemine tepki gösterdi.

Başkan Gözüaçık, 'Karşılaşmada verilen hakem kararları, kulübümüz adına büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Maçın 83'üncü dakikasında takım kaptanımız Yiğithan Turhan'a yapılan faulün ardından devam eden pozisyonda kalemizde gördüğümüz golün geçerli sayılması, maçın sonucuna doğrudan etki eden ciddi bir hakem hatası olarak değerlendirdiğimiz bir karar olmuştur. Mücadelemizin bu tür kararlarla gölgelenmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Tek talebimiz adalet, eşitlik ve sahadaki emeğe saygıdır. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız' dedi.