İZMİR, (DHA)-SÜPER Lig'de ilk 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe yarın 4'üncü hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları süren stoperler Furkan Bayır, Sonko Sundberg ve Allan Godoi forma giyemeyecek.

Tedavisi tamamlanan İsviçreli orta saha Alexis Antunes görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Göz-Göz'ün transferin son gününde renklerine bağladığı İngiliz orta saha Tino Anjorin de kadroda yer alacak. Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 100, 4'üncü kategori bin 350, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribün 600 TL olarak belirlendi. Bu maç öncesi Göztepe'nin 1, Gaziantep FK'nın 4 puanı bulunuyor.