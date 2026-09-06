MANİSA, (DHA)- 1'NCİ Lig'de geçen hafta deplasmanda Iğdır FK'ya 4-2 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği müsabaka 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları Kapalı alt 250, misafir tribün 325 TL olarak belirlendi. Manisa FK teknik direktörü Ahmet Pektaş evlerinde puan kaybı yaşamak istemediklerini belirterek, 'Sezona iyi başladık ancak son haftalarda puanlar kaybettik. Bursaspor maçı zor geçecek ancak biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sahada sergileyeceğiz' ifadelerini kullandı.