Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)-BODRUM'un kadınlar hentbolundaki şampiyon temsilcisi Yalıkavakspor milli gurur yaşadı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıp önemli bir başarı yakalayan Yalıkavakspor'da toplam 11 sporcu milli takımlara davet edildi.

A takımdan Ceylan Aydemir, Edanur Burhan ve Gülcan Tügel, Kadın A Milli Takımı'na, Iuliia Andriichuk Ukrayna Milli Takımı'na, Arzu Nisa Akbulut U19 Milli Takımı kampına davet edilirken, altyapıdan 6 genç sporcu da Kadın U15 Milli Takımı kamp kadrosunda yer aldı. Kulübün altyapısından Armin Bozkurt, Bade Özçelik, İlkim Beren Sezer, Leyla Uluğ, Sude Erol ve Zeynep Ecrin Özaltın, Kadın U15 Milli Takımı'nın 20-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştireceği kampa davet edildi. Ayrıca Yalıkavakspor Altyapı Antrenörü Gözde Gökengin de aynı kampta milli takım antrenörü olarak görev yapacağı açıklandı.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK'

Yalıkavakspor Başkanı Emin Palalı, farklı yaş kategorilerinde gelen milli davetlerin kulüp adına ayrı bir gurur olduğunu belirtti. Başkan Palalı yaptığı açıklamada, 'A takımımızdan altyapımıza kadar sporcularımızı milli takım formasıyla görmek bizim için büyük bir mutluluk. Ceylan, Edanur ve Gülcan'ın A Milli Takım'da, Iuliia'nın Ukrayna Milli Takımı'nda, Arzu Nisa'nın U19'da ve altyapımızdan altı sporcumuzun U15 Milli Takım kampında yer alması yıllardır sürdürülen çalışmaların önemli bir karşılığı. Gözde Gökengin hocamızın da milli takım kampında görev alacak olması ayrıca gurur verici. Tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve ailelerimizi kutluyorum. Yalıkavakspor olarak hem bugün başarı için mücadele etmeye hem de geleceğin milli sporcularını Türk hentboluna kazandırmaya devam edeceğiz' dedi.

FOTOĞRAFLI