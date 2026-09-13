Bunlar da ilginizi çekebilir

80'inci dakikada Amilton sağdan ortaladı, arka tarafa seken topa Ceesay sol ayağı ile sert vurdu, top yandan az farkla auta gitti.

Ayvalıkgücü yine zirve adayı

33'üncü dakikada Muğlaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta son çizgiye inen Oğuzhan, Burak'tan sıyrılarak arka direğe ortaladı. Topu iyi takip eden Ahmet sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

14'üncü dakikada ceza alanında Amilton'un pasıyla topla buluşan Ethemi, öne çıkan kaleciden kurtulduktan sonra sol ayağıyla düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Ekenler Beton Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.