Canan İLARSLAN- Mehmet ALA/İSTANBUL, (DHA)- Şile'de Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonu Yılmaz Aydemir (56) kaza yaptı. Belden aşağısı felç olan Aydemir, 'Sofular mevkiinde ilerlerken, bir motosiklet gördüm. O motosiklet benim şeridimdeydi. Yolun ortasında ise dal veya hortum gibi bir şeyler gördüm. Ne olduğunu anlamadan motosikletimin dengesini kaybettim ve fren sıkarak oradaki çukura düştüm. Benim arkadaşlardan ricam; bu yollarda hepimiz motora biniyoruz ve binmeyi çok seviyoruz. Bir görgü tanığı, bir kamera kaydıyla bu konunun aydınlanmasını istiyorum. Kaza oradaki dallardan mı kaynaklanıyor veya başka bir şeyden mi kaynaklandı. Çünkü bana yardım eden motosikletli arkadaşlar jandarmalar gelmeden olay yerini terk etmişler. Terk etmemeleri gerekiyordu' dedi.

Kaza, 7 Ağustos Cuma günü saat 10.45 sıralarında Şile Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. 1994- 2015 yılları arasında yarışmalara katılan ve Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nda birincilikleri bulunan Yılmaz Aydemir, seyir halindeyken viraja girdiği sırada motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Aydemir, savrularak yol kenarındaki çukura düştü. Çevrede bulunan diğer motosiklet sürücüleri Aydemir'in yardımına koşarak durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydemir, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz Aydemir'ın belden aşağısı felç oldu.

'FREN SIKARAK ORADAKİ ÇUKURA DÜŞTÜM'

Eski Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonu Yılmaz Aydemir, 'Şile'den trafik ışıklarından Sofular istikametine girip ilerlerken, orada bir motosiklet gördüm. O motosiklet benim şeridimdeydi. Karşıdan başka bir araç görmedim. Bir tane motosiklet ve araç gördüm. O esnada yolun ortasında dal veya hortum gibi bir şeyler gördüm. O esnada ne olduğunu anlamadan motosikletimin dengesini kaybettim ve fren sıkarak çukura düştüm. Profesyonel olduğum için motoru ayrı bir yere ittim, ben ayrı bir yere düştüm. Şanssızlığım, düştüğüm yerde bir ağaç varmış, ağaca vurdum. Omuriliklerim kırıldı, bunun farkındayım fakat hafızamı kaybetmedim, elimi ayağımı kaybetmedim. Felç oldum. O esnada bulunduğum çukurda yardım istemek için dışarıya doğru baktığımda orada bir motosikletin daha yerde yattığını ve iki kişinin onu kaldırmaya çalıştığını fark ettim. O gençlere, 'beni buradan çıkartın, ben burada sıkıştım, ölüyorum' dedim. Çocuklar kendi motorlarını kaldırıp benim yanıma geldiler. Telefonumu verdiler. Çocuklardan bir tanesi, 'Abi senin motorunun anahtarı burada, motor aşağı uçmuş' dedi. Sorun değil, dedim. Hemen hemen ambulansı arayın, dedim. Omuriliğimin kırıldığını biliyordum, sinirlerimin koptuğunu biliyordum. Halen bu şekildeyim, belden aşağım şu an felçli' dedi.

'BİR GÖRGÜ TANIĞIYLA, BİR KAMERAYLA ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUM'

Aydemir, 'Benim arkadaşlardan ricam; bu yollarda hepimiz motora biniyoruz ve binmeyi çok seviyoruz. Ben bir de topluma mal olmuş bir insanım, kaza yapmasınlar diye bilgi veririz. Örnek teşkil eden insanlardan bir tanesi olduğumuz için bu bahsettiğimiz konunun bir görgü tanığıyla, bir kamerayla ortaya çıkmasını istiyorum. Oradaki dallardan mı kaynaklanıyor veya başka bir şeyden mi kaynaklandı? Çünkü bana yardım eden arkadaşlar, jandarmalar gelmeden olay yerini terk etmişler. Terk etmemeleri gerekiyordu. Arkadaşlar kim ise; bize bir kamera kaydı verirse, bugün bana, yarın onlara, hepimizin başına gelebilir. Bunun açığa çıkarmak istiyorum. O arkadaşlardan da rica ediyorum, gelip bana yardımcı olsunlar. Çünkü bu yol ile ilgili bir problemse ona göre hep beraber ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Halime baksınlar. Çoluğum çocuğum var, sizlerin de var. Sizler de motora biniyorsunuz. Dümdüz yol da gidip kendi kendimi bir ağaca vuracak kadar motor bilgisi olmayan bir insan değilim. Bu saatten sonra yürüyemeyeceğim, doktorlar da bunu söylüyor. Omuriliğimden ameliyat oldum ama sinirlerimin koptuğu için ve motosiklet camiasından İstanbul'da, Türkiye'de her yerde sevilen bir insan olarak insanlara faydalı olmak istediğim için hepimizin dikkatli olmasını söylüyorum ki, bir de bu benim başıma geliyor. Şu anda Türkiye'de motosiklet kullanan 1 milyon tane insana sorsanız, bu kazayı en son yapacak insan Yılmaz Aydemir derler' diye konuştu.

'BU SAATTEN SONRA BENİM YÜRÜYEBİLECEK BİR HALİM YOK'

Aydemir, 'Bu kaza olduğu anda bana yardım eden, benim orada ölmemem için mücadele eden motosikletçi dostlarımızın veyahut da arabayla duran arkadaşlarımızın bu kazayla ilgili görüntü olur, bilgi olur, her türlü bilgilerini bekliyoruz. Açıkçası doğrunun ortaya çıkmasını istiyorum. Ben motosikletle doğdum, büyüdüm, kullanıyorum. Evimi, hayatımı değiştireceğim. Ben çok iyi bir motor tutkunuyum. Bu kaza, benim hayatımı değiştirmeyecek. Ama tabii ki hayatım kısıtlanacak. Motora binemeyeceğim. Ne yapacağız? Üç tekerlekli bir şeye bineceğiz. Biz bu motosiklet, özgürlük ruhunu bırakamayız. 56 yaşındayım. 8 yaşından beri motora biniyorum. İlk defa felç kalıyorum. O yüzden insanın başına gelebilir ama bu demek değildir ki bu halde bile olsa ben yine insanlara destek olacağım, motor kullanmayı öğreteceğim, bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Çünkü ben insanlara bir örneğim. Halen motoru seviyorum, yine bineceğim. En kötü iki tekerlekli motora binemeyeceğim ama üç tekerlekli motorlarımız var, onlara bineceğim' ifadelerini kullandı. (DHA)