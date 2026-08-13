Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde 7 yıldır diyaliz tedavisi gören Sevgi Sapmaz'ın (51) evine diyaliz cihazı kuruldu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 aylık eğitim alan ve haftada 3 gün, 8 saat boyunca evinde diyaliz tedavisi görecek olan Sapmaz, 'Evde makine olması daha iyi olacak. Hastaneye gidip gelmek yorucu' dedi.

Seferihisar ilçesinde yaşayan Sevgi Sapmaz, 7 yıl önce şiddetli bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Sapmaz'ın yapılan tetkiklerinde böbrek yetmezliği tespit edildi. İlk olarak hemodiyaliz tedavisine başlayan Sevgi Sapmaz, daha sonra doktorlarının önerisiyle periton diyalizine geçti. 7 yıl boyunca hastanede diyaliz tedavisi gören Sapmaz, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyaliz eğitimi aldı. Eğitimin ardından Sevgi Sapmaz'ın evine diyaliz cihazı kuruldu. Sapmaz, haftada 3 gün, 8 saat boyunca evinde diyaliz tedavisi görecek. Diyaliz sürecini anlatan Sevgi Sapmaz, 'Uyutmayan bir bacak ağrısıyla başladı. Eşimle beraber hastaneye gittik. Tahliller yapıldı. Daha sonra nefroloji bölümüne gittik. Orada da yapılan tahlillerin ardından böbrek yetmezliğim olduğu söylendi. Doktorum bana periton diyaliz yapmamızı önerdi, 'Daha gençsiniz, yapabilirsiniz' dedi. Karından giriyorsunuz ve gece boyunca makineye bağlı kalıyorsunuz. Akşam 10'da giriyorsanız sabah 6 gibi çıkıyorsunuz. Ama günlük yaşamınıza devam ediyorsunuz. Temizliğinizi yapıyorsunuz, bulaşığınızı yıkıyorsunuz, alışverişe gidiyorsunuz' ifadelerini kullandı.

'HASTANEYE GİDİP GELMESİ 3 SAAT SÜRÜYOR'

Yaklaşık 7 yılın ardından periton diyalizin artık yeterli gelmemesi üzerine yeniden hemodiyalize geçtiğini ifade eden Sapmaz, haftada 3 gün hastanede tedavi gördüğünü ve hastanede uygulanan hemodiyalizin kendisini yorduğunu belirtip, 'Evde makine olması daha iyi olacak. Hastaneye gidip gelmek yorucu. Hastaneye gidip gelmesi 3 saat sürüyor. Onun yerine vaktimi evde değerlendirmiş olurum Arkadaşlarımla buluşur, kahve içerim, yemeğe gideriz' diye konuştu. Evde kullanılacak diyaliz cihazının Sağlık Bakanlığı onayıyla kendisine ulaştırıldığını belirten Sevgi Sapmaz, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Cihazı Sağlık Bakanlığı onayıyla getirdiler. Sağ olsun devletimiz. Allah razı olsun. Çünkü parayla alınacak gibi bir şey değil, dünya para. Malzemeleri, serumları, enjektörleri var. O şekilde hayatımıza devam edeceğiz' dedi. Cihazın uzun süre çalışması nedeniyle elektrik faturalarında da destek beklediğini belirten Sapmaz, 'Suda yüzde 50 indirim var. Elektrikte de yüzde 50 indirim olsa çok iyi olacak. Cihaz 8 saat çalışıyor. Talebimiz de bu yönde' diye konuştu.

'ARTIK SABAH KALKIP KAHVALTIMIZI EDECEĞİZ'

Sapmaz'ın eşi Cemal Sapmaz (88) ise eşinin yıllardır diyaliz tedavisine rağmen günlük yaşamını sürdürmek için büyük çaba gösterdiğini belirtip, 'Bu hastalık çok zor bir hastalık. Fakat Sevgi çok becerikli, çok marifetli olduğu için üzerime yük bindirmedi. Diyalizine de kendi giriyor, gidiyor geliyor. Artık gidip gelmeleri olmayacak. Saat 6'da kalkıp hastaneye gidiyordu. Artık sabah kalkacak, kahvaltımızı edeceğiz, balkonumuza oturacağız. Günümüze devam edeceğiz. Şükrediyoruz. İyi ki devletimiz var' ifadelerini kullandı.

'HASTALARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRİYORUZ'

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Tutku Duman Şahan ise 'Daha önceden hemodiyaliz ya da periton diyalizi alan hastalarımızın hem konforunu artırmak hem de yaşam koşullarını daha iyi hale getirmek için uygun hastalarımıza evde diyaliz eğitimi veriyoruz. Hastanedeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve fiziki koşulları uygun olan hastalarımız, daha sonra evde kendileri diyalizlerini yapmaya devam ediyorlar. Sevgi Hanım evde diyalizine devam edecek ikinci hastamız. Şu an eğitim almaya ve farklı programlarla devam eden başka hastalarımız da var' dedi. Uygulamanın periton diyalizden en büyük farkının hasta konforu olduğunu belirten Dr. Şahan, 'Hasta kendi evinde, hastaneye gelip gitmeden tedavisine devam edebiliyor ve daha geniş bir imkan sağlanmış oluyor. Kullandığı ilaçları, diyetini ve sıvı kısıtlamasını daha konforlu ve esnek hale getirebiliyoruz. Eğitime uyum sağlayan hastalarda bu durum ileri dönem için de oldukça olumlu sonuçlar veriyor. Hastanın durumuna göre diyaliz sıklığı değişmekle birlikte Sevgi Hanım haftada 3 gün diyalize girecek' diye konuştu.Hastaların öncelikle hastanede birebir eğitimden geçirildiğini aktaran Şahan, 'Eğitimi tamamlayıp başarılı olduğundan emin olduktan sonra ev ziyaretiyle denetimimizi sağlıyoruz. İlk diyaliz seansını alacağı için şu an kendisine eşlik ediyoruz ancak bütün işlemleri kendisi gerçekleştiriyor. Biz yanında refakat edeceğiz, daha sonrasında ise tedavisine kendisi devam edecek' dedi.

4 AYLIK EĞİTİMLE EVDE DİYALİZE HAZIRLANDI

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Diyaliz Hemşiresi Pınar Türkel de Sevgi Sapmaz ile 4 aydır eğitim çalışması yürüttüklerini söyleyerek, '4 ay boyunca istikrarlı ve özverili çalışarak artık evde diyaliz yapmaya kendini hazır hale getirdi. Gayet uyumlu, düzenli bir hastamız. 4 ay kısa gibi gözüküyor ama hasta için çok yorucu bir 4 ay. Çünkü hiç bilmeden bir cihazı, tıbbi işlemleri öğrendi. Ama bundan sonra hayatında daha konforlu bir yaşamı olacak. Evde kendisi gece yatarken, uyku halinde olduğu sürede 8 saat boyunca diyalizini yapacak. Gündüz çalışan hastaysa işine gidebilir. Diyaliz hastalarının birçok kişi tarafından işe alınmak istenmediğini biliyoruz. İş bulma sorunları oluyor. Okumak istiyorsa okuyabilir ya da sosyal hayatına devam edebilir. En büyük avantajı bu. Hastaya özgür bir alan sunuyor' diye konuştu. Türkel, ayrıca elektrik veya su kesintisi gibi durumlarda hastaların ilgili kurumlarla iletişim kurarak kesintinin süresini öğrenebildiğini, tedavinin de bu süreye göre planlanabildiğini söyledi. (DHA)