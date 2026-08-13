İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Loto'da büyük ikramiye 279 milyon 138 bin 458 TL'ye ulaştı. Büyük ikramiye için çekiliş bugün gerçekleşecek. İstanbul Maltepe'de şans oyunları bayiliği yapan Tekin Uykusuz, 'İnsanların ikramiye miktarı yükseldikçe oynama arzusu artıyor' dedi.

Bugüne kadar Süper Loto'da çıkan en yüksek ikramiye, 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Adıyaman Kahta'tan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 1 milyar 98 milyon 660 bin 716 TL'lik rekor ikramiye olmuştu.

İstanbul Maltepe'de şans oyunları bayiliği yapan Tekin Uykusuz, 30 yıldır sektörün içinde olduğunu belirterek, 'Biz kendimize 'şans bayi' diyoruz. Bu bayide 5 yıldır çalışıyorum. Aslında 30 seneden beri bu mesleğin içindeyim. Heyecan verici bir olay. İnsanların ikramiye miktarı yükseldikçe oynama arzusu artıyor' diye konuştu.

'BİZ BAYİYİ AÇMADAN KAPININ ÖNÜNE GELİYORLAR'

Büyük ikramiyenin yükselmesiyle vatandaşların ilgisinin arttığını söyleyen Uykusuz, 'Şu anda ikramiye 270 milyon TL'yi aştı. İlgi yaratıyor, istek yaratıyor. İnsanlar hakikaten neredeyse biz bayiyi açmadan kapının önüne geliyorlar. Alışverişe, fatura ödemeye, gazete almaya gidiyorlar; dönüşte mutlaka uğrayıp bir şanslarını deniyorlar. Herkesin kendine göre bir tarzı var. Kimisi aynı numaraları oynuyor. Çocuğunun, eşinin, annesinin, babasının doğum günleri oluyor veya kendisinin özel sayıları oluyor. Onları oynuyorlar veya rastgele seçiyorlar' ifadelerini kullandı.

'ŞANSLI BAYİ OLARAK BİLİNİRİZ'

Uykusuz, 'Daha önceden de ikramiye verdik. Şanslı bayi olarak biliniriz. Yakın çevreden buraya gelenler oluyor. Biz de onlar kazandıkça mutlu oluyoruz. Sürekli aynı sayıyı oynayan müşterilerimiz de var. Kendi özel uğurlu numaralarını oynayanlar da var' dedi.

Uykusuz, 'Genellikle ev hanımları sokağa çıktığı zaman, emekliler sokağa çıktığı zaman daha çok uğrarlar. O yüzden sabahtan akşama kadar özellikle öğlen ve ikindi saatlerinde yoğun oluyoruz. 270 milyon lira çıkarsa diye insanların kafalarında birçok şey var. Hayallerini paylaşanlar oluyor. Genelde 'Ev alırım, araba alırım, çoluğuma çocuğuma yardım ederim ' diyorlar. Herkesin kendine göre arzuları, istekleri var. Onları anlatıyorlar' diye konuştu.

Uykusuz, 'Uzun zamandır bayiyim. Ne zaman ikramiye miktarları yükselirse ilgi artıyor. O zamanlarda daha çok oynanıyor. 100 milyon lira vermesiyle 200 milyon lira vermesi arasında büyük fark oluyor. 270 milyon liranın da bizden çıkmasını çok isteriz. Bizim müşterilerimizden birisinin bunu kazanmasını hakikaten çok isteriz. Buna vesile olduğumuz için biz de çok büyük mutluluk duyarız. Mutlaka şanslarını denesinler' ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİĞİM TORUNLARIMIN GELECEĞİ OLUR'

Süper Loto oynayan İrfaniye Korar büyük ikramiyeyi kazanması halinde önceliğinin torunları olacağını belirterek, 'Hayatım boyunca hep çalıştım. 63 yaşıma geldim, hala çalışmaktayım. Çocuklarımı okuttum çok şükür, torunlarıma bakıyorum. Önceliğim tabii ki torunlarım olur. Onların geleceği, istikbali ve başarıları için iyi bir yatırım yapardım, eğitim yatırımı yapardım. Hayvanseverim. Kendi bahçemde hayvanlara bakıyorum, evimde bakıyorum. Bir de kimsesiz çocuklar yurduna yardım etmek isterim. Ayda bir kere de olsa oynuyorum. Şans bu, belli mi olur? Gün gelir bana çıkabilir diye umutla gidiyorum. Oynarken de çok abartmıyorum ama oynuyorum' dedi.

'DÜNYA TURUNA ÇIKARIM'

Oyunseverlerden Yıldız Aksu da ikramiyeyi kazanması halinde ailesi ve sevdikleriyle paylaşacağını söyleyerek, '270 milyon TL çok güzel para. Neler yapılmaz ki? Güzel bir iş açarım. Ondan sonra tatil yaparım, dünya turuna çıkarım. Güzel güzel tatil yaparım, güzel yaşarım. Ailemle, kardeşlerimle bölüşürüm. Kalanını da sevdiğim insanlarla paylaşırım' diye konuştu.

'KÖYDE HAVUZLU VİLLA YAPARIZ'

Bir başka oyunsever Abdurrahman Alkal da 'Önce kafemi personele bağışlayacağım. Tamamını bağışlayacağım. Köye gideceğim, kafa dinleyeceğim.Ömrümün sonuna kadar ufak ufak harcayacağım. Köyde bir tane villa yaparım, havuzlu. Ara ara buraya, İstanbul'a tatile gelirim. Haftada iki defa, üç defa oynuyorum. Daha önce ufak ufak çıktı, bir şeyler kazandım. Zaten kazanmak için oynuyoruz. Uğurlu sayım 7 ve 24 Haziran'da doğduğum için 24. Bu sayılar uğurlu sayılarım' ifadelerini kullandı.

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ SAAT 21.30'DA ÇEKİLİYOR

Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30'da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin ardından Milli Piyango Online üzerinden açıklanıyor.