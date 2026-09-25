ABD, (DHA) - ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilere dikkati çekerek, 'Stratejik istikrara dayalı yapıcı Çin-ABD ilişkisinin yeni vizyonunu eyleme dönüştürmeli ve iki büyük ülkenin birbiriyle geçinmesinin doğru yolunu bulmalıyız' dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. İki ülke liderlerinin altı aydan kısa bir süre içinde karşılıklı ziyaret gerçekleştirmesinin Çin-ABD ilişkileri tarihinde bir ilk olduğuna dikkati çeken Şi, görüşmede ikili ilişkiler, küresel ekonomi, yapay zeka ve bölgesel meseleleri değerlendirdi. İki tarafın iş birliğini ana unsur olarak benimsemesi gerektiğini belirten Şi Cinping, 'Stratejik istikrara dayalı yapıcı Çin-ABD ilişkisinin yeni vizyonunu eyleme dönüştürmeli ve iki büyük ülkenin birbiriyle geçinmesinin doğru yolunu bulmalıyız' ifadelerini kullandı.

İki ülkenin ekonomi ve ticaret ekiplerinin yeni bir ortak düzenleme üzerinde anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Şi, iş birliğinin iki yönlü bir yol olduğunu ve sorunlar listesinin kısaltılması gerektiğini belirtti. Tayvan konusundaki tutumlarını da yineleyen Şi, ABD'nin 'Tayvan bağımsızlığına' karşı çıkan doğru tutuma bağlı kalmasını ve Tayvan meselesini dikkatle ele almasını beklediklerini söyledi.

Yapay zeka alanında rekabet kadar iş birliği imkanlarının da bulunduğunu kaydeden Şi, yapay zeka teknolojileri üzerinde insan kontrolünün korunması ve teknolojinin insanlığın ilerlemesine hizmet etmesi gerektiğini dile getirdi.