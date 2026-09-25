ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, 'Bu kötülük canavarı, döktüğü her damla kanın, attığı her iftiranın hesabını uluslararası hukuk önünde tek tek verecek ve bu hadsizliğine bin pişman olacaktır' dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Tarihin değişmez kuralıdır, gücünü kandan ve zulümden alan zalimler, en çok hakikatin aynası karşısında kendi karanlıklarıyla yüzleşmekten korkarlar. Bir soykırım şebekesinin başı olarak uluslararası yargı önünde hesap veren bir katilin, insanlık vicdanında çoktan mahkum olan bir savaş suçlusunun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması, elindeki bebek kanını ve işlediği soykırımı gizleme telaşından başka bir şey değildir' ifadelerini kullandı.

'HADSİZ İFTİRALARI LANETLİYORUZ'

İnan, 'Gazze'de on binlerce masum sivili katlederek insanlık suçu işleyen kötülük canavarı Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz iftiralarını şiddetle lanetliyoruz. Kendi siyasi ömrünü uzatmak için bölgemizi ateşe atan bir katliam şebekesinin Türkiye'ye dil uzatması tek kelimeyle küstahlıktır. Bu ucuz iftiralar, Gazze'deki soykırımı dünyanın gözünden kaçırmak için sahnelenen zavallı bir tiyatrodan ibarettir' dedi.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında salonda boşalan koltuklara da değinen İnan, 'Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda karşılaştığı o ağır diplomatik tecrit ve boşalan koltuklar, aslında insanlığın bu kötülük canavarına verdiği en somut cevaptır. Sığındığı yalanlar, o boş koltukların yüzüne vurduğu utancı asla örtbas edemez. Ne yaparsa yapsın, yarattığı bu suni gündemler onu kurtaramayacaktır. Bu kötülük canavarı, döktüğü her damla kanın, attığı her iftiranın hesabını uluslararası hukuk önünde tek tek verecek ve bu hadsizliğine bin pişman olacaktır. Bu kötülük canavarlarına karşı Türkiye ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünya vicdanının ve mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir' açıklamasını yaptı. (DHA)