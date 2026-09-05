Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da tütün yüklü traktörün römorkunun devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Külafhöyük köyünde öğle saatlerinde tütün yüklü traktörün römorku devrildi. Kazada, römorktaki tütün işçileri Mahir F., İbrahim B., Aide B., Dalie F., Abdullah G., Sami B., Ali B., Beyan B. ve Mehmet D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA