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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Gerede ilçesi D-750 kara yolunun Aktaş mevkisinde, Ankara yönüne giden Abdurrahman Bağcı yönetimindeki 34 FTC 696 plakalı şeker yüklü TIR'ın dorsesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, TIR'ı yol kenarına çekti. Alevler kısa sürede büyürken, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle TIR'daki ve ağaçlardaki yangın söndürüldü.

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