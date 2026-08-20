Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)- BOLU'da, antrenman sırasında boynunun üzerine düşerek ağır yaralanan milli jimnastikçi Bahadır Çimen'in (16) durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay, 31 Temmuz'da saat 18.30 sıralarında Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda meydana geldi. Türkiye şampiyonluğu bulunan ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden Bolulu milli sporcu Bahadır Çimen, barfiks aletinde antrenman yaptığı sırada, dengesini kaybederek düştü. Boynunun üstüne düşen Çimen, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Bahadır Çimen, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Çimen, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Ankara'da da başarılı bir ameliyat geçiren milli sporcu yoğun bakıma alındı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

20 gündür tedavi altında bulunan Bahadır Çimen, geçen günlerde normal servise alındı. Durumu iyiye giden Çimen'in konuşmaya başladığı, el ve kol hareketlerini sorunsuz yaptığı öğrenildi. Ayak parmaklarını da hissetmeye başladığı aktarıldı.

Milli jimnastikçinin tedavisi sürüyor. (DHA)