Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU'da Türkiye Extreme Kupası'nın 1'inci ayağı olan Extreme Bolu Yarışı tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Bolu Offroad Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Extreme Kupası'nın 1'inci ayak yarışları, Bolu'nun Çakmaklar mevkisindeki Burhan Turan Offroad Parkuru'nda gerçekleştirildi. Zorlu parkurlarda düzenlenen yarışlarda 11 araç ve 22 sporcu mücadele etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödülleri, Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri tarafından verildi.

Yarış, ödül töreninin ardından sona erdi. (DHA)