İSTANBUL, (DHA) - ULUSLARARASI icracı sanatçı meslek birlikleri ağı SCAPR'ın 2026 Çalışma Grubu Toplantısı, 21-25 Eylül'de MÜYORBİR ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 60 ülkenin yorumcu meslek birliğini ve 200'e yakın uzman ismi buluşturacak toplantıda; dijital hak yönetiminden lisanslama sistemlerine, veri paylaşımından yapay zekânın icracı sanatçı haklarına etkisine kadar yorumcuların geleceğini şekillendiren başlıklar ele alınacak.

Dünyanın dört bir yanından yorumcu hakları alanında çalışan meslek birlikleri ve uzmanlar, 21-25 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bir araya gelecek. Uluslararası icracı sanatçı meslek birlikleri ağı SCAPR'ın 2026 Çalışma Grubu Toplantısı, MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yorumcu haklarının uluslararası düzeyde korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten meslek birliklerini aynı çatı altında buluşturan SCAPR'ın İstanbul toplantısı, müzik endüstrisinin hızla değişen yapısı içerisinde icracı sanatçıların haklarının geleceğine ilişkin önemli görüşmelere sahne olacak.

60 ÜLKENİN MESLEK BİRLİĞİ VE 200'E YAKIN UZMAN

Toplantı kapsamında yaklaşık 60 ülkenin yorumcu meslek birliği ve 200'e yakın alanında uzman isim; yorumcu haklarının uluslararası düzeyde korunması, dijital hak yönetimi, veri paylaşımı, lisanslama sistemleri ve yapay zekânın icracı sanatçıların haklarına etkisi başta olmak üzere sektörün güncel gündemini değerlendirecek. Ülkeler arasındaki iş birliğinin ve meslek birlikleri arasındaki veri paylaşımının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

BURHAN ŞEŞEN: DİJİTAL ÇAĞDA YORUMCUNUN HAKKINI BİRLİKTE KORUMAK ZORUNDAYIZ

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, böylesine önemli bir uluslararası buluşmaya İstanbul'da ev sahipliği yapmanın Türkiye'deki yorumcuların küresel düzeyde temsili açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek şunları söyledi:

'Müzik artık sınırların çok ötesinde dolaşıyor. Bir yorumcunun icrası saniyeler içinde dünyanın herhangi bir noktasındaki dinleyiciye ulaşabiliyor. Dolayısıyla haklarımızın korunması da yalnızca ulusal sınırlar içerisinde ele alınabilecek bir konu değil. Dijital platformlardan yapay zekâya kadar teknolojide yaşanan hızlı dönüşüm, yorumcular için yeni imkânlar yaratırken haklarımız açısından da cevap vermemiz gereken çok önemli soruları beraberinde getiriyor. Bu nedenle dünyanın farklı ülkelerindeki meslek birliklerinin ortak hareket etmesi, güçlü veri ve lisanslama sistemleri oluşturması her zamankinden daha önemli. SCAPR'ın 2026 Çalışma Grubu Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaparak Türkiye'deki yorumcuların sesini uluslararası alanda daha güçlü

duyurmaktan ve bu ortak geleceğin şekillenmesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.'

İSTANBUL, YORUMCU HAKLARI KONUSUNDA ULUSLARARASI BULUŞMA NOKTASI OLACAK

21-25 Eylül boyunca gerçekleştirilecek toplantılar, farklı ülkelerdeki uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılmasının yanı sıra, yorumcu haklarının dijital dünyada daha etkin biçimde korunmasına yönelik uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine de zemin hazırlayacak.

MÜYORBİR'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek buluşmayla İstanbul, yorumcu haklarının geleceğine yön veren uluslararası görüşmelerin merkezlerinden biri olacak. MÜYORBİR ise Türkiye'deki icracı sanatçıların haklarının küresel ölçekte korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalardaki uluslararası temsilini güçlendirecek.