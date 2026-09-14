Esra GÜNTEPE - Hadican EROL / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün (TED) ev sahipliğinde düzenlenen QNB İstanbul Challenger 78. TED Open Tenis Turnuvası sona erdi. Final karşılaşmasında Max Basing, Jay Dylan Hara Friend'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek şampiyon oldu. Final öncesinde dünya tenisinin önemli isimleri Fabrice Santoro, Cédric Pioline, Jacco Eltingh ve Richard Krajicek özel gösteri maçında korta çıktı.

QNB İstanbul Challenger 78. TED Open Tenis Turnuvası'ı 13 Eylül'de gerçekleşen final töreniyle sona erdi. 'QNB Türkiye'nin isim ve 'Hilton İstanbul Maslak' resmi konaklama sponsorluğunda 5-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın final karşılaşmasında Max Basing, rakibi Jay Dylan Hara Friend'i 6-3 ve 6-1' lik skorla mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından Basing, şampiyonluk kupasını QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'in elinden aldı. Final öncesinde dünya tenisinin önemli isimleri Fabrice Santoro, Cédric Pioline, Jacco Eltingh ve Richard Krajicek özel bir gösteri maçında korta çıktı. İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün (TED) ev sahipliğinde düzenlenen QNB İstanbul Challenger 78. TED Open Tenis Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. Turnuvanın finalinde şampiyon Max Basing oldu.

'YILDIZ YARATAN TURNUVA, TENİSSEVERLERİ BİR KEZ DAHA BULUŞTURDU'

Dünya tenisini yöneten Association of Tennis Professionals (ATP) Tour takvimi içinde yer alan Challenger serisinin bir parçası olan QNB İstanbul Challenger, ülkemizde 78.kez kesintisiz düzenlenen uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.

Eski adı ile Uluslararası İstanbul Tenis Turnuvası, yeni adıyla 'QNB İstanbul Challenger-TED Open' 1946 yılından itibaren Türkiye'de hiç aksamadan yapılan yegane uluslararası spor etkinliğidir. TED Open Tenis Turnuvası, ATP tarafından seride yer alan 129 turnuva içinde en başarılı organize edilen turnuva seçilerek '2003 Challenger Award' ödülüne layık görülmüştür. Bu seçimi profesyonel tenisçiler ve ATP yöneticileri saptamıştır. QNB İstanbul Challenger, 2004 yılında da aynı başarıyı tekrar etmiş, ancak ATP'nin Challenger ödülünü 2 yıl üst üste aynı turnuvaya vermeme politikasından ötürü, turnuva bu kez yazılı olarak onurlandırılmıştır. Turnuva, dünya sıralamasında ilk 200 içerisinde yer alan tenisçilerden 50'sini ağırlamaktadır.

Efsaneler arasından İlie Nastase, Ion Triac, Roy Emerson, Bon Hewitt, Fabrice Santoro, Richard Gasquet, Robin Söderling, Nikolay Davydenko, Thomas Muster, Goran İvanisevic, ve günümüz raketleri arasında Karen Kachanov, Andrei Rublev, Mischa Zverev, James Duckworth, Arthur Rinderknech, Ilya Ivashka, Ugo Humbert Radu Albot, Damir Dzumhur, hep TED Kulübü kortlarından geçmişlerdir.

QNB İstanbul Challenger - TED Open uluslararası tenis camiasında 'Yıldız Yaratan Turnuva' olarak geçmektedir.

'QNB TÜRKİYE SPORU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK'

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan turnuva finalinin ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Turnuvanın Türkiye'nin en uzun süredir devam eden uluslararası organizasyonlarından biri olduğunu belirten Tan, 'Sadece buraya değil, sporun her dalına önem veriyoruz' dedi. Tenisin yanı sıra padel sporuna da destek verdiklerini belirten Tan, QNB Padel Ligi kapsamında hakem ve antrenör eğitimlerinin yanı sıra kortlara da destek sağladıklarını ifade etti. Tan, 'Sporun elimizden geldiğince her dalına destek olmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

Basın bülteninde yer alan bilgilere göre Ömür Tan, turnuvanın genç sporcuların uluslararası arenaya uzanan yolculuklarında deneyim kazanmalarına katkı sunduğunu belirterek, QNB Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda da sporu desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

'ÜLKEMİZDE BUNDAN DAHA UZUN SÜRE DEVAM EDEN ULUSLARARASI ORGANİZASYON YOK'

TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, 78'inci kez düzenlenen turnuvanın kulüp açısından gurur verici olduğunu belirterek, organizasyonun TED'in 90'ıncı kuruluş yılıyla aynı döneme denk gelmesinin de ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Turnuvanın Türkiye'de uzun yıllardır kesintisiz şekilde düzenlenen uluslararası organizasyonlardan biri olduğuna dikkat çeken Tınaz, 'Ülkemizde bundan daha uzun süre devam eden, devamlılık gösteren başka bir uluslararası organizasyon olmadığını düşünüyorum' dedi. Tınaz, turnuvada spor ve eğlencenin bir arada sunulduğunu belirterek, tenis severleri pazar gününü TED kortlarında geçirmeye davet etti.

'ÇOCUKLARIN TENİS EĞİTİMİNE KATKI SAĞLIYOR'

Turnuvanın yalnızca profesyonel karşılaşmalardan ibaret olmadığını vurgulayan Mehmet Tınaz, dünya tenisinin önemli isimlerinin çocukların aileleriyle bir araya gelerek deneyimlerini aktardığını söyledi. Tınaz, sporcuların çocuklarla da tenis oynadığını belirtti. Turnuvanın genç tenisçilerin üst seviyelere çıkmasında önemli bir basamak olduğunu ifade eden Tınaz, organizasyonda toplam 100 bin dolarlık ödül havuzu bulunduğunu söyledi.

Tınaz, geçmişte TED Open'ı kazanan sporcuların daha sonra dünya tenisinde önemli noktalara geldiğine dikkat çekerek, 'Mesela dün Amerikan Open'da final oynayan Haçanov 2015'te burayı kazanmıştı. Şimdi Amerika'da dün final oynadı. Dünya 8 numaraya kadar çıktı' ifadelerini kullandı.