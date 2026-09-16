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İhbar üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ŞUAK) sevk edildi. Ekipler yürüttüğü çalışmayla Hamit Taş'a ulaştı. Kuyudan çıkarılan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hamit Taş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Akçakale ilçesine bağlı Mil Mahallesi'nde meydana geldi. Yeğeniyle birlikte arazide koyun otlatan Hamit Taş, iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 140 metre derinliğindeki, el yapımı kuyuya düştü. Taş'ın kuyudan gelen çağrılara yanıt vermemesi üzerine durum, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

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