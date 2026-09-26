Canan İLARSLAN- Doğan Can CESUR- Uğurcan TANMAM / İSTANBUL (DHA)- Almanya'dan tatil için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen savcı Sibel Tunç (42), kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi için bekleyen Tunç, fenalaşıp hayatını kaybetti. Sibel Tunç'un yaklaşık 4 gündür kusma şikayeti bulunduğu ve kronik tansiyon hastası olduğu belirtildi. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınan Sibel Tunç'un cenazesi, Silivri'de toprağa verildi.

Olay, 13 Eylül Pazar günü saat 04.50 sıralarında hastanenin acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da savcı olarak görev yapan, Hamburg doğumlu Alman vatandaşı Sibel Tunç, eşi Aykut T. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye'ye geldi. Çift, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evde kalmaya başladı. Yaklaşık 4 gündür kusma şikâyeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, saat 02.42 sıralarında yeniden kusması üzerine Silivri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste kaydı açılan Tunç, tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı. Bunun üzerine kırmızı alana alınan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tunç'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

CENAZE SİLİVRİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden savcı Sibel Tunç'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Tunç'un cenazesi Silivri'de toprağa verildi.