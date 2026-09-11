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İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Balıkesirspor'a 4-1 mağlup olan Bucaspor 1928, yarın 2'nci hafta mücadelesinde 1922 Akşehir Spor'u ağırlayacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Mert Aylıoğlu düdük çalacak. Transfer yasağı nedeniyle altyapısında yetişen gençleriyle mücadele eden sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki ilk sınavını kazanarak 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Konya ekibi ise ilk maçında evinde Gemlik Sümerbey'e 4-0 yenildi.

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