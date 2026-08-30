Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi'nde fındıkta hasadı tamamlayan üreticiler, kurutma işlemine başladı. Trabzon'da üreticiler, bölgenin eğimli arazi yapısı nedeniyle sahil yolunun kenarına fındık seriyor. Güneş altında ter döken üreticiler, hırsızlık riskine karşı da ürünün başında nöbet tutuyor.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındığın hasadını yapan üreticiler, kurutma mesaisine başladı. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hasat devam ederken, alçak kesimlerde olgunlaşan fındığını toplayan üreticiler kurutma işlemlerini sürdürüyor. Bahçelerinde topladıkları fındığı dik ve eğimli arazi yapısı nedeniyle kurutmak için düz yer bulmakta zorlanan üreticiler, son dönemde yağışların da etkili olması nedeniyle harman olarak Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları tercih ediyor. Sahil boyunca kaldırımlara serdikleri fındığı kurumaya bırakıp güneş altında ter döken üreticiler, hırsızlık olaylarına karşı ise kurdukları çadır ve araçlarında nöbetleşe kalıyor.

'GECELERİ BAŞINDA BEKLEMEK ZORUNDAYIZ'

Fındık üreticisi Abdulkadir Kaya, kurutma işlemi sırasında gece gündüz nöbet tuttuklarını ifade ederek, 'Köyümüz en yüksek köylerden biri. Eğim çok fazla, hata şansınız yok uçurumdan aşağıya bile uçulabilir. Oralarda fındık kurutmak zor. Her sene İstanbul'dan gelip bir şekilde topladığımız fındığı sahil yolu kenarına serip kurutup, satıyoruz. Öğleden sonra köylerde yağış oluyor. Havalar iyi giderse 1 haftada kurumuş oluyor. Çok zahmetli oluyor. Geceden sabaha başında beklemek zorundayız. Hırsızlık olayları da çok oluyor. Fındık baştan aşağıya zahmet gibi geliyor' dedi.

'FINDIĞI KÖYDE KURUTAMAYINCA SAHİLE GETİRDİK'

Eğimli arazisi ve yüksek kesimlerdeki yağmur nedeniyle fındığını sahil yoluna taşıdığını belirten Nurten Şebelek, 'Fındık işi çok zor. Bu sene zaten çok da fındık yoktu. Toplamak da çok zahmetli oluyor. Köyümüzde yağmur yağıyor, kurutamayınca aldık sahile getirdik. Yağmur yağmazsa 4 günde kuruyor. Köyde olunca 1 haftada bile kurumaz. Güneşin altında bekliyoruz. Gece de arabalarda nöbet tutuluyor' ifadelerini kullandı.

'MECBUREN BURAYA TAŞIYORUZ'

Fındığını kuruması için sahil yolundaki kaldırıma seren üretici Kamil Şebelek, 'Fındığımızı topladık, gelip sahil yolu kenarına serdik. Kuruttuktan sonra patoz işlemi yapacağız. Patoztan geçtikten sonra da kurutuyoruz. Toplayana günlük 3 bin lira veriliyor, patoz makinesinin saati de 6 bin lira. Fındığı alıp sahil yolu kenarına getirmek derken hepsi zahmetli. Köylerimiz eğimli ve yağmurlu olunca mecburen buraya taşıyoruz' diye konuştu. (DHA)