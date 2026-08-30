KARS, (DHA)- ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde tanışıp, arkadaşlıkları aşka dönüşen Ali İsmet Yılmaz (28) ile Ariana Picton (30), Kars'ta yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin, gelin arabasının arkasına 'Las Vegas'tan Kars Vegas'a' yazıldığı görüldü.

Las Vegas'ta yaklaşık 5 yıldır bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans yapan Ali İsmet Yılmaz, 3 yıl önce tanıştığı ABD'li Ariana Picton ile memleketi Kars'ta evlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen törende çift, önce yemin etti, ardından birbirini öperek kutladı. Davetlilerin alkışları arasında ilk danslarını yapan çift, daha sonra Kars kültürünün önemli parçalarından Kafkas oyunu oynadı. Renkli görüntülere sahne olan düğün, yöresel oyunlar ve halaylarla geç saatlere kadar devam etti.

'SANA LAS VEGAS'TAN GELİN GETİRİYORUM'

Damat Ali İsmet Yılmaz, evlilikle taçlanan yolculuğun yaklaşık 3 yıl önce başladığını belirterek, 'Las Vegas'tan Kars Vegas'a serüvenimiz 3 yıl önce Ariana ile tanışmamızla başladı. Bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştıktan sonra ciddiyete dönen ilişkimizi anneme, 'Sana Las Vegas'tan gelin getiriyorum' diyerek haber verdim. Bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yapıyorum. Ariana, tanışmamızın ardından ilk 3 buluşmamıza çeşitli bahanelerde gelmedi ama ben 4'üncüye kadar ısrar ettim ve Kars'a kadar gelin olarak getirmeyi başardım. Las Vegas'ta yaşıyoruz. Bu gelişimizde Kars, İstanbul, Ankara ve İzmir'i göreceğiz. Belki bir süre sonra burada da temelli yaşamayı düşünebiliriz. Heyecanlıyız. Ariana da heyecanlı. Farklı kültürleri, özellikle Kars'ın farklı kültürlerini ona tanıtmak çok güzel' diye konuştu.

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Ariana Picton ise Kars'ta gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'Arkadaş aracılığıyla tanıştık. İlk iki buluşmayı iptal ettim. 3'üncü buluşmada annem 'Belki de ruh eşinle tanışacaksın, git bakalım' dedi ve şimdi Kars'tayım. Burada herkes çok cömert, sevecen ve cana yakın. Kocamın bu özelliklerini nereden aldığını Kars'a gelince anladım. Burada çok mutluyum ve düğünümüzü de burada yaptığımız için çok mutluyum. Burada sevgiyle karşılandığımı hissediyorum ve her tanıştığım kişi bana ailem gibi davrandı. Çok güzel ve muhteşem bir deneyim yaşamamı sağladılar. İnsanların ilişkileri ve insanların birbirine davranışı çok cömert, sevecen ve kendi işlerini bırakıp başkalarının işlerine yardım etmeleri benim için çok öğretici bir deneyim oldu. İsmimi tutuyorum ama soyadımı Türk olan Yılmaz soyadını aldım.'

Bu arada çiftin gelin arabasının arkasına 'Las Vegas'tan Kars Vegas'a' yazdığı görüldü. (DHA)