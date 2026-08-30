Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan ve kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz'ın tedavisi sürüyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu 'Şükürler olsun şu an için genel sağlık durumu iyi. Hatta gayet iyi bir şekilde espri yapıyor' dedi. Yılmaz'ın anjiyosunu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ise 'Bir, iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız' dedi.

Ayvacık ilçesindeki evinde, dün, göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, çağrılan ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçı, biradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Komedyen Cem Yılmaz'a, burada anjiyo yapıldı. Yılmaz'ın tedavisi koroner yoğun bakımda devam ediyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Genel Sekreter Oğuz Ünal ve Prof. Dr. Ercan Akşit ile Cem Yılmaz'ı ziyaret etti. Rektör Erenoğlu ile Cem Yılmaz'ın anjiyosunu gerçekleştiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ziyaret sonrası basın açıklaması yaptı.

'ŞÜKÜRLER OLSUN ŞU AN İÇİN İYİ'

Yılmaz'ın Ayvacık Devlet Hastanesi'nde gerekli müdahalelerinin öncelikle, hızlı ve iyi bir şekilde yapıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, 'Sonrasında saat 20.30 gibi üniversite hastanesine intikal etti. Ayvacık'tan haber bize ilk geldiği anda acil servisimiz, kardiyoloji uzmanlarımız, hocalarımız gerekli çalışmaları yaptı. Cem Bey'i hızlıca karşıladık. Hemen müdahale edildi. Söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından çok başarılı bir müdahale edildi. Şükürler olsun şu an için iyi. Biz biraz önce Rektör Yardımcımız, Ercan Hocamız, Sayın Genel Sekreterimizle birlikte hep birlikte ziyaret ettik. Şükürler olsun şu an için genel sağlık durumu iyi. Hatta gayet iyi bir şekilde espri yapıyor. Sağlığa yapılan yatırım önemli. Biz de sayın hocalarımızdan gelen talepler doğrultusunda anjiyo cihazımızı yenilemiştik. Şükürler olsun yeni cihazın sayesinde atlattık. Kontrol altında. Eğer her şey yolunda giderse hocam zaten gerekli açıklamayı yapacak birazdan. Servisi alacağız ve sağlığına inşallah kavuşacak. Allah beterinden korusun. Tabi ki devletimizin imkanlarıyla müdahale ettik. Ziyaretten sonra Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile de görüştüm. Kendilerinin selamı var. Konuyla ilgili sürekli takip, haberleşme halindeyiz' dedi.

'BİR İKİ GÜN İÇİNDE DE SAĞLICAKLA EVİNE UĞURLARIZ'

Yılmaz'ın anjiyosunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ercan Akşit ise 'Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlara gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Halen, damardan giden kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşamüzeri 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir, iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız' diye konuştu.

'GEREKLİ MÜDAHALE VAKİT KAYBETMEDEN YAPILDI'

Can Yılmaz ise sanal medya hesabından yaptığı açıklamada kardeşi Cem Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu belirtip, 'Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz' dedi. (DHA)